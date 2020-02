green

El crucial evento en la política estadounidense se da en medio de un ambiente de tensión y división por el juicio político que se le adelanta a Trump en el Congreso. Justamente Pelosi es su principal opositora allí, pero la tensión entre ambos nunca había sido tan evidente como en los dos momentos que marcaron el evento la noche de este martes.

El mandatario llegó al capitolio con su habitual gesto de suficiencia y subió a pronunciar su discurso con gesto adusto, sin sus esporádicas sonrisas ante los aplausos. Allí, les compartió una copia de su discurso a su vicepresidente, Mike Pence, y a Pelosi, que lo esperaban en lo alto del estrado.

Aunque Pence solo se limitó a recibir el documento y no intentó saludar al presidente, pero Pelosi sí le extendió la mano, siguiendo el protocolo habitual, y Trump la desdeñó:

WATCH: Trump refuses to shake House Speaker Nancy Pelosi's hand as he begins #SOTU pic.twitter.com/KVum1D6ikq — Yahoo News (@YahooNews) February 5, 2020

Durante el discurso también llamó la atención que hubo momentos en que Pence se puso de pie para aplaudir, pero ella permaneció sentada e incluso fue notoria su cara de disgusto y su ceño fruncido en más de una ocasión.

Faltaba el gesto final con el que la líder de los demócratas en el Congreso se desquitó, pese a que el propio Trump pareció no darse cuenta de ello. Al terminar el discurso, Pelosi rasgó su copia del discurso de manera muy visible.

🗣 La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rompe lo que parece ser la copia del discurso del presidente Donald Trump. #SOTU #SOTU2020 pic.twitter.com/ZjMPSVBuGL — Univision Noticias (@UniNoticias) February 5, 2020

Cuando un periodista le pidió que explicara lo que había hecho, Pelosi dijo que “era lo más cortés, considerando la alternativa”.

Más tarde, en Twitter, la líder política de 79 años dijo que los demócratas “nunca dejarán de extender la mano de la amistad para lograr que las tareas se lleven a cabo”.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020

En medio del ‘impeachment’ al que ha sido sometido en el legislativo, y que terminaría en su absolución por parte de la mayoría republicana este miércoles, Trump ha atacado con frecuencia a Pelosi, llamándola “la loca Nancy” o “la nerviosa Nancy”.

La Casa Blanca respondió con rapidez al gesto de Pelosi este martes, asegurando que insultó a los estadounidenses reconocidos por el discurso de Trump, entre los que se encontraban un aviador veterano, una bebé prematura y una familia militar en duelo. “Ese es su legado”, escribió en Twitter la Casa Blanca sobre Pelosi.

Speaker Pelosi just ripped up: One of our last surviving Tuskegee Airmen. The survival of a child born at 21 weeks. The mourning families of Rocky Jones and Kayla Mueller. A service member's reunion with his family. That's her legacy. — The White House (@WhiteHouse) February 5, 2020

Pelosi, por su parte, contestó calificando el discurso como un “manifiesto de falsedades”.