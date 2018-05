El motivo del rechazo es bastante claro: al mismo tiempo que ella disfrutaba con su hijo y lo consentía, varios niños eran separados de sus madres por los agentes fronterizos estadounidenses, en los límites del país, informa The Guardian.

Este fue el trino que causó controversia este domingo:

Algunos comentarios fueron duramente irónicos con la foto de Ivanka, mientras que otros trataron de plantearle a ella la misma situación que muchas mujeres viven a costa de las autoridades migratorias. La usuaria de Twitter @litbrit, por ejemplo, escribió:

You’re a mother of 3. So am I.

Imagine someone in an ICE uniform takes away your precious baby, and you never get to see him or her ever again.

This is what’s going on, thanks to your Dad’s policy. DO SOMETHING.#WhereAreTheChildren #PrisonBusForBabies pic.twitter.com/doP2klUl22

— ✏️🍃Deborah Newell Tornello🌞🌧🍃 (@litbrit) 27 de mayo de 2018