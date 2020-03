green

De acuerdo con el diario El Nacional, fue exactamente Sirio Quintero el que le recomendó a Nicolás Maduro esa bebida para evitar el contagio del COVID-19, que en el mundo supera la cifra de 390.000 contagiados, de los cuales han muerto más de 17.000.

“Yo confío en el médico, el que quiere que lo haga y el que no que me respete. Ya yo hice 9 botellas de preparado con Cilia y como dice el médico cada cierto tiempo, me lo tomo”, dijo Maduro en una aparición televisiva, luego de contar que Twitter le había borrado varios trinos respecto al tema.

Aunque Maduro llamó doctor a Quintero y dijo que lo iba a invitar al Palacio de Miraflores para que ayude en la lucha contra el coronavirus en Venezuela, donde hay confirmados al menos 77 casos, el medio local Tal Cual confirmó que Sirio Quintero no tiene estudios de medicina.

El dictador venezolano también compartió en Twitter un documento donde Quintero asegura que el COVID-19 es “un parásito intracelular que procede de una cepa de larvas del VIH-Sida, cruzadas con larvas de helmintos de Fasciola Hepática. Agregando segmentos del ADN humano de crecimiento embrionario y cultivadas en un laboratorio en líquido amniótico de mujeres embarazadas”.

O Twitter apagou o tuit do Nicolás Maduro que compartilhava, entre outras coisas, um remédio a base de capim-cidreira para curar o #coronavírus O tuit, escreve twitter, foi contra as regras. pic.twitter.com/WgZlSgVrgA — Paula Ramón (@paulacramon) March 23, 2020

La periodista venezolana de la agencia AFP en Brasil Paula Ramón publicó un pantallazo donde Twitter decía que la publicación de Maduro fue eliminada porque “incumplió las reglas”.

Según Tal Cual, la Asociación de Investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Asoinivic) publicó un comunicado para desmentir las informaciones de Quintero, que fueron replicadas en un sitio chavista y por Nicolás Maduro.