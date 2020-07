Hasta el mediodía del lunes (hora de Washington), Estados Unidos tenía 2.888.729 casos de COVID-19, con 130.007 muertes relacionadas, según datos de la Universidad Johns Hopkins, centro de referencia local en esta materia..

Desde junio registra un pico grave de contagios que ha llevado a varios estados del país a suspender su proceso de desconfinamiento, o incluso a regresar al cierre obligatorio de espacios públicos.

El número diario de contagios registrados alcanzó un récord de 57.683 casos el sábado.

Cuando se alcanzó la marca de 100.000 casos el 27 de mayo, el presidente Donald Trump se manifestaba satisfecho con que la cantidad de muertes diarias estuviera disminuyendo, aún cuando varios expertos creían que podría seguir ampliándose la curva de nuevos casos y subir durante varias semanas.

Casi al mismo tiempo que la Universidad Johns Hopkins informó que EE. UU. superó las 130.000 muertes por coronavirus, Donald Trump escribió un tuit en mayúsculas donde zanjó que los colegios “deben” abrir en el otoño.

Este trino desató otra marea de críticas contra el presidente estadounidense: “130.000 personas han muerto por #COVID19 y no fomenta el distanciamiento social y las máscaras faciales”, le reprochó un internauta; “Hay muchas cosas que Trump no entiende”, “Debemos proteger a nuestros niños por encima de la economía” y “La gente se está muriendo Todos saben que es su culpa y usted también lo sabe”, fueron otros comentarios contra el mandatario.

SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!!

