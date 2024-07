Por: RFI

Desde hace varias décadas, es un país asiático el que domina el tiro con arco. En París 2024, Corea del Sur volverá a estar en la posición ideal de líder número 1. Es el tercer capítulo de nuestra serie “Un país, un deporte olímpico”.

Por Farid Achache

Es un poco la otra cara de la moneda. Contra todo pronóstico, el público no podrá aplaudir a la tres veces campeona olímpica de Tokio 2021, An San, que no ha conseguido formar parte de la delegación surcoreana durante las pruebas de selección.

La arquera de 23 años “no pudo unirse al equipo nacional este año, porque no pudo terminar entre las 16 mejores”, informó el medio surcoreano STN en marzo pasado. Compitieron un total de 24 atletas surcoreanas. “Este es un recordatorio de que ganar una competencia en casa no es necesariamente más fácil que ganar una competencia internacional”, agregó STN.

Competencia feroz entre compatriotas

En Japón, An San se convirtió en la primera mujer desde 1904 en ganar tres medallas de oro en tiro con arco en una sola edición, gracias a los títulos en las pruebas individuales, por equipos y por equipos mixtos. Pero ante la densidad en Corea del Sur, ni siquiera los mejores tienen garantizado un lugar en los Juegos Olímpicos. En este país de unos 52 millones de habitantes, la competencia es feroz. Formar parte de la selección nacional parece más complicado que ganar el oro en los Juegos.

Un poco de historia. En 1981, la ciudad de Seúl fue designada como sede de los Juegos Olímpicos de 1988. Las autoridades políticas apostaron a que el tiro con arco brillara en casa. A partir de entonces, todos los alumnos del país fueron invitados a practicar esta disciplina de precisión y concentración, que apareció en los Juegos Olímpicos de 1900 a 1920, y luego fue reintroducida en 1972 en Múnich. El país de Asia Oriental pudo contar entonces con la empresa automovilística Hyundai como patrocinador, que también financió los eventos de mundiales.

Formado profesionalmente a partir de los 10 años

Desde los Juegos de Sídney en el año 2000, Corea del Sur ha decidido centrar sus recursos en unos pocos deportes para brillar en los Juegos Olímpicos, y el tiro con arco forma parte de esta estrategia. Los jóvenes son detectados muy precozmente y pueden ser formados profesionalmente a partir de los 10 años. A esta edad, son capaces de disparar de 300 a 600 flechas por día, hasta 1.000 antes de las competiciones (por ejemplo, un estudiante de secundaria francés que entrena en Esperanzas dispara de 150 a 200 flechas por día). En el año 2000 en Sídney y en el 2004 en Atenas, todos los atletas ganadores fueron entrenados por técnicos surcoreanos.

Corea del Sur es la nación de tiro con arco más exitosa en los Juegos Olímpicos, con 43 podios y 27 medallas de oro. En París, Corea del Sur estará representada por seis personas, tres mujeres y tres hombres. Lim Si-hyeon ha sido ascendida a líder del equipo femenino y llevará a las nuevas reclutas Jeon Hunyoung y Nam Suhyeon. Las coreanas han ganado todos los títulos olímpicos por equipos desde que se introdujo el evento en Seúl.

El equipo masculino también llegará a París como el gran favorito para una tercera medalla de oro olímpica consecutiva. Los arqueros de Corea del Sur ganadores de medallas olímpicas reciben un bono de por vida, que se distribuye mensualmente. Para un título olímpico, su valor ronda los 1.200 euros.

