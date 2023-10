Las chinches son un grave problema, es necesario que te quites la bata o la ropa de cama si estás frente a un grupo de estos insectos. Es completamente posible limpiar la ropa infestada de chinchillas de una manera que mate a estos molestos insectos.

La clave para deshacerse con éxito de las chinches de la cama y la ropa es lavarlas y secarlas a la temperatura más alta que sus materiales puedan soportar. Aquí te decimos.

Los pasos generales a seguir para deshacerse de las grietas en la ropa para evitar que las chinches se fijen en muebles, alfombras y tapices , si no es posible lavarlos inmediatamente , es recomendable guardar la ropa en bolsas o recipientes de plástico soldados.

¿Qué es una chinche?

La chinche es un insecto que se alimenta de sangre muy pequeño y se esconde en los pliegues y hendiduras de muebles y telas durante las horas del día, emergiendo en la oscuridad para buscar y morder insectos de sangre caliente. animales, incluidos humanos y mascotas.

Las infestaciones en el hogar generalmente ocurren después de que los propietarios han viajado a regiones donde las chinches son endémicas, como complejos turísticos u hoteles tropicales, y han traído los insectos en el equipaje y la ropa.

Las chinches son tan pequeñas que las picaduras iniciales pueden ser prácticamente indoloras y se vuelven evidentes sólo unos días después, cuando aparecen ronchas rojas que pican, similares en apariencia a las picaduras de mosquitos. Los propios insectos, si los ves, a veces se confunden con garrapatas, ya que ambos insectos tienen cuerpos planos con forma de disco.

Pero a diferencia de las garrapatas, las chinches no se adhieren ni se incrustan en la piel, sino que se esconden en grietas, hendiduras y pliegues una vez que han disfrutado de su pequeña comida nocturna de sangre.

Las picaduras de chinches a menudo se confunden con picaduras de pulgas, pero las chinches generalmente pican en la mitad superior del cuerpo, mientras que es más probable que las pulgas piquen en la parte inferior del cuerpo, con picaduras. que son mucho más pequeños que las ronchas rojas que dejan las chinches.

Lo que necesitarás

Rocíe la ropa con alcohol isopropílico

Rocíe la ropa infestada que no se destiñe con alcohol isopropílico inmediatamente después de identificar una infestación de chinches. El alcohol isopropílico matará las chinches vivas al contacto; sin embargo, no eliminará los huevos ni eliminará la infestación. Para telas que no destiñen y artículos que deben lavarse en seco, coloque inmediatamente la ropa en una bolsa de plástico con cierre hermético.

Separe las prendas que solo se pueden lavar en seco

Los artículos con etiquetas que indiquen “solo limpieza en seco” deben ir a una pila separada, incluso si no planeas llevarlos a la tintorería para una limpieza adicional. Estos artículos no se pueden lavar, pero generalmente se pueden poner en la secadora a temperatura alta para ayudar a eliminar los insectos.

Clasificar la ropa en bolsas de basura

Clasifica tu ropa como lo harías normalmente antes de lavar una carga. Clasifíquelos en el área infestada para evitar que las chinches se propaguen a otra área de su hogar. Coloque cada montón de ropa clasificado en una bolsa de basura grande y ciérrela.

Tratamiento de manchas en ropa infestada de chinches

Desafortunadamente, las chinches pueden dejar manchas en la ropa de cama y en la ropa. Las manchas, que son excrementos de chinches, se verán como pequeños puntos oscuros y oxidados y probablemente se eliminarán con el lavado.

Si ve manchas, trátelas previamente con algunos métodos diferentes. Secar mientras se frotan las manchas con agua fría puede eliminar las manchas. El agua caliente fijará las manchas.

Quite aún más las manchas secando peróxido de hidrógeno en las áreas húmedas. O utilice un quitamanchas de telas a base de enzimas para pretratar y eliminar las manchas antes de lavar la ropa.

