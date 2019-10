El comisionado Gary Long marcó las viviendas con la información en la base de datos de su condado que reporta a quienes viven en las casas marcadas como personas que han cometido delitos sexuales, señala Telemundo.

No obstante, dice el medio, un juez dijo que la información en la base de datos no era suficiente evidencia de que tales personas fueran violadores o abusadores y que el mensaje que dejó el sheriff violaban el derecho a la privacidad de los moradores.

El mensaje decía: “Do not trick-or-treat at this address” (No pida dulces en esta dirección).