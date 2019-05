El engañador era muy convincente en su discurso, vestía muy bien, usaba un carnet con logo de la compañía y siempre llegaba a los locales de Kentucky Fried Chicken en limusina, revela Yabaleftonline.com.

Según el portal Daily Active, el chofer de la limusina era un amigo del avivato, que se prestaba para el ilícito. Tal era su reputación de “representante de la oficina principal”, que en otros locales lo conocían y lo respetaban.

Pero el hombre no solo iba a comer ‘de gorra’, sino que ‘condimentaba’ su papel con una libreta en la que tomaba supuestos apuntes de cuando ingresaba a las cocinas de los establecimientos que visitaba, destaca Galaxy FM, portal que menciona que el tipo es toda “una celebridad en la universidad donde estudia “por su viveza”, solo que dentro de unos días este ‘vivo’ tendrá que comparecer ante un juez a que le dicte sentencia.

South African man arrested for eating at KFC free for a year by saying head office sent him to taste if they are up to standard. pic.twitter.com/1V4eD7IR2i

— The African Voice (@teddyeugene) 12 de mayo de 2019