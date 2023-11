El pasado domingo se conoció la trágica noticia del asesinato de Julio César Hernández, un hombre originario del municipio de Guamo, Tolima, quien con el entusiasmo de encontrar mejores oportunidades laborales, decidió viajar a Polonia a probar suerte.

Su familia, la cual reside en la vereda Bocas de Lemayá del mencionado municipio, ha lamentado profundamente esta pérdida. En especial, su hijo, quien en redes sociales ha expresado su indignación, dolor y angustia por la muerte de su ser querido en manos de la violencia.

“Papito lindo, ¿por qué me dejó solo, viejo lindo? Me va a hacer mucha falta, viejo lindo, no me esperaba esta triste noticia. Siempre lo voy a llevar en mi corazón, rey lindo”, se lee en Facebook.