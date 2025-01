Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

La angustia es grande para los allegados de Jorge Omar Vasco Madrid, quienes buscan la manera de agilizar la repatriación de su cuerpo, después de que este fuera asesinado en Ecuador el 6 de enero pasado.

La familia vive en el barrio Belencito de Medellín, en la comuna 13 de Medellín, y no cuenta con recursos económicos; sin embargo, con la ayuda de amigos y personas cercanas que se solidarizaron a través de una colecta, logró pagar los gastos fúnebres que se han originado en el vecino país.

(Vea también: “Suplicó que no lo mataran y no hubo compasión”: testimonio de hija de pastor asesinado)

El problema actual es que nadie ha podido viajar para hacerse cargo de manera directa de los trámites para la traída de su ser querido y por eso las diligencias se han vuelto más engorrosas.

“La funeraria me dijo que hasta el martes o miércoles no me lo pueden mandar, que reclaman el cuerpo mañana y tienen que esperar a que una notaría apostille el documento ya que en fin de semana no trabajan en oficinas oficiales”, expresó su hermana, Carolina, quien ha estado al frente de la situación durante este impasse.

(Vea también: Muestran foto y bienes de narco vinculado a masacre en Aguachica; fue asesinado días antes)

Añadió que aunque no saben si eso es verdad o no, no tienen manera de comprobarlo y la posibilidad de que alguien se desplace para poner la cara de manera directa es lejana, pues ella no tiene trabajo y su madre es una mujer de 72 años.

Otra dificultad adicional es que la funeraria ecuatoriana solo llega hasta el puente de Rumichaca y de ahí en adelante toca contratar otro carro mortuorio que acabe de encaminar el cadáver de Jorge Omar hace la capital antioqueña, pues la empresa con la que tienen contratadas las honras fúnebres no asume esa labor.

(Vea también: Dos camionetas lujosas y 4 lotes que aparecen en caso de masacre de familia en Aguachica)

Según Carolina, en medio de su desespero, en un primer momento acudieron a la Personería de Medellín buscando orientación, pero los remitieron al consulado de Ecuador en la ciudad y cuando fueron a la dirección señalada, resulta que hacía diez años que ya no corresponde a la sede diplomática.

Igualmente, de acuerdo con su testimonio, se comunicaron con la embajada de Colombia en el país vecino, pero la respuesta fue que no podían brindarles ninguna ayuda al respecto.

“Uno con el dolor en el corazón no tiene cómo esperar, estamos desesperadas para que nos lo entreguen”, reiteró.

(Vea también: Acusan a reconocido DJ de matar a su prometida al poco tiempo de pedirle matrimonio)

Jorge Omar había emigrado a Ecuador hace una década animado con la oferta de un trabajo bien remunerado. Se residenció en la ciudad de Guayaquil, donde hacía el corte de cabello a modelos y reinas. Adicionalmente, jugaba voleibol en equipos aficionados con los que obtuvo varios triunfos deportivos.

Sin embargo, la situación económica cambió, de manera que llevaba ya buen tiempo realizando su labor a domicilio y viviendo con una familia para abaratar los costos de vivienda y manutención.

El 31 de diciembre, el último día en que habló con la familia, les dijo que su intención era quedarse los primeros meses de 2025 para ahorrar algo de dinero y no venirse fracasado de nuevo a Colombia.

(Vea también: Aparecen pruebas de muerte de joven en BMW y que apuntarían a un nuevo caso Colmenares)

No obstante, la muerte se le adelantó a sus planes. Los Vasco Madrid recibieron la mala noticia de boca de una conocida que también vive en Ecuador. Según su relato, alguien llamó desde el teléfono de Jorge Omar para avisar que había fallecido como consecuencia de los disparos que recibió el día de los Reyes Magos.

Los fragmentos que se conocen de las últimas horas que pasó con vida indican que este salió a tomarse unas cervezas con otras personas, pues la idea era presenciar la costumbre de quemar los “muñecones” que al parecer son un símil de los “años viejos” que se incineran en Colombia como despedida del periodo que termina.

(Vea también: Aparece video de muerte de joven en BMW: amigo habría tratado de encubrir crimen)

“Dicen que entre las 3:30 y las 4:00 a.m. pasó un carro disparando por toda la ciudadela donde estaba; esa noche hubo cuatro muertos en ese mismo sector en hechos aislados, pero al parecer fueron las mismas personas las que dispararon”, afirmó Carolina.

Jorge Omar estaba parado dando la espalda a la calle, apoyado en un carro cuando lo atravesaron dos tiros en el pecho.

“Lo que dice la amiga que nos ha ayudado es que ni sangre se le veía, solo una mancha de sangre en la camiseta, que fue hemorragia interna”, dijo la hermana.

(Lea también: Asesinaron a otro pastor evangélico en Colombia: fue atacado por sicario afuera de iglesia)

La hipótesis de testigos es que no era nada contra él, porque era una persona muy querida, sino que todo fue producto de la violencia que ha reinado en Ecuador en los últimos años.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.