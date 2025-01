Un DJ dominicano enfrenta graves acusaciones tras el asesinato de su prometida, hallada muerta con varias puñaladas en su hogar en Elizabeth, Nueva Jersey. Lo que ha conmocionado aún más a la comunidad es que el crimen ocurrió apenas 48 horas después de que el hombre le pidiera matrimonio.

La víctima, Naket Jadix Trinidad Maldonado, de 31 años, fue encontrada sin vida el 30 de noviembre en su residencia ubicada en Florida Street. El acusado, José Melo, de 52 años, fue detenido y enfrenta cargos por asesinato en primer grado, además de dos cargos adicionales por posesión ilegal de armas.

JOSE MELO stabs his fiancee to death roughly 24 hours after posting their surprise proposal – WATCH pic.twitter.com/3hqvhHgGq2

— DAILY POST 🇰🇪 (@dailypost_ke) January 8, 2025