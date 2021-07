La usuario @lindaisabellat es una colombiana que desde su cuenta de Instagram, donde tiene poco más de 1.400 seguidores, aseguró ser víctima de la discriminación por parte de la docente de la Universidad de Belgrano de Buenos Aires.

Linda Isabella, que no da su nombre de pila en su cuenta y publicó la charla con la argentina, afirmó que es estudiante de Dirección y Producción de Cine, Televisión y Radio en esa institución, donde explica que ha llevado a cabo satisfactoriamente sus materias.

La mujer relató que ha participado en producciones en Colombia que han recibido reconocimientos internacionales, como el largometraje ‘Tierra Quebrá’, ganadora en FIC VIÑA 2020, entre otras.

Linda Isabella advirtió que para obtener su diploma debe aprobar la materia ‘Dirección de Arte’, pero que aparte de que su trabajo es denigrado ha sentido la discriminación.

“Considero (que) soy víctima de xenofobia desde un incidente presentado hace 3 años, cuando, según el criterio de la misma docente, no supe identificar las camisetas de los principales equipos de Argentina, lo cual es falso, ya que su calidad y reconocimiento internacional es innegable, no podría nunca desconocerlo”, denunció.

La colombiana publicó en un video la interacción con su profesora, en donde le explica que para su trabajo tiene como referencias a dos personajes de ‘Betty, la fea’. Eso causó la molestia de la argentina.

La tutora le recriminó por no tener cultura de cine y la criticó por elegir como base a la novela colombiana, de la cual se refirió de manera despectiva.

“No es porque me guste o no me guste, sino por la mala calidad de las referencias porque esta gente salida del mundo real es espantosa (…) Vos acá no tenés nada, de una telenovela espantosa, con una pobreza visual espantosa”, afirmó.