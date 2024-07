Para la tarde de este domingo 30 de junio, la empresa privada china Tianbing Technology, también conocida como Space Pioneer, tenía prevista una prueba “en caliente” del sistema de energía de su vehículo de lanzamiento Tianlong-3, en la ciudad de Gongyi, ubicada en la provincia de Henan.

En concreto, la empresa esperaba probar el sistema de energía paralelo de nueve máquinas que, se espera, logré elevar a Tianlong-3, un vehículo de características similares al Falcon 9 desarrollado por SpaceX. Sin embargo, la prueba no salió como se esperaba.

“Debido a una falla estructural en la conexión entre el cuerpo del cohete y el banco de pruebas, el cohete de la primera etapa se desprendió de la plataforma de lanzamiento”, explicó posteriormente la empresa a través de WeChat, una aplicación de mensajería y redes sociales china.

En varios videos capturados por habitantes de Gonyi, se puede observar como el cuerpo del cohete se eleva en el aire (algo que no estaba dentro de los planes de la empresa), para luego caer en la ladera de una montaña generando una gran explosión.

