Aunque prefiere permanecer en el anonimato, como el murciélago de ciudad gótica, el hombre afirmó en Reuters que esta es su manera de motivar a los demás ciudadanos a que tengan un poco más de empatía y ayuden al prójimo, sobre todo en estos momentos tan complicados.

El hombre, igualmente, manifestó en la agencia de noticias que su traje del icónico superhéroe respeta todas las medidas preventivas sanitarias e incluye un tapabocas, para evitar un posible contagio de COVID-19.

De acuerdo con las autoridades locales, la pandemia del coronavirus ha provocado terribles consecuencias económicas en Chile y la tasa de desempleo actualmente supera el 12 %, enfatizó Reuters.

En el país austral se han presentado hasta el momento 10.578 muertes asociadas al virus y 390.037 casos de contagio confirmados, siendo uno de los países de América Latina más afectados con la emergencia sanitaria.

Acá, el video:

Chile's 'Batman' prowls the streets of Santiago delivering food to the homeless https://t.co/Kes7ooIERy pic.twitter.com/KHq7xgAkay

— Reuters (@Reuters) August 19, 2020