Se trata de Alex Cifuentes, uno de los exsecretarios de ‘El Chapo’ y durante años su proveedor de cocaína, quien contó al gobierno estadounidense que una mujer enviaba al legendario narcotraficante fotos de niñas a partir de 13 años, y que este luego elegía cuáles quería para tener sexo, pagando 5.000 dólares por cada una.

El propio Cifuentes usó este servicio en tres o cuatro ocasiones para tener sexo con adolescentes que a veces tenían hasta 15 años, dijo el gobierno en los documentos archivados ante la corte, “y vio al acusado hacer lo mismo en múltiples ocasiones con niñas que a veces tenían solo 13 años“.

El exjefe del cártel de Sinaloa Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, de 61 años, a veces las drogaba con “una sustancia en polvo” antes de violarlas, con la ayuda de Cifuentes, contó el testigo, un adepto de la brujería que cree en los ovnis y estaba convencido de que el apocalipsis llegaría en 2012, según los documentos de la fiscalía.

Sin embargo, Cifuentes, que vivió en 2007 y 2008 con narco en las montañas de Sinaloa, no mencionó nada de esto durante sus cuatro días de testimonios en el juicio, que culminó el jueves luego de tres meses de audiencias.

Los jurados, a quienes no se permite leer nada relativo al juicio en la prensa o redes sociales, no podrán tener en cuenta esta información a partir del lunes, cuando comenzarán a discutir si el capo es culpable o no de traficar cientos de toneladas de drogas a Estados Unidos.

“Joaquín niega las acusaciones, que no han sido corroboradas y fueron consideradas demasiado perjudiciales y no confiables como para ser admitidas en el juicio“, dijo el abogado del mexicano Eduardo Balarezo, en un comunicado enviado por correo electrónico.

“Es desafortunado que el material haya sido difundido públicamente justo antes de las deliberaciones del jurado“, añadió.

Si es hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.

La publicación de estos documentos antes mantenidos en secreto obedece a un reclamo legal de medios estadounidenses, que durante todo el juicio lucharon contra el secreto que rodeó el caso.

Otro de los documentos difundidos este sábado señalan que ‘El Chapo’ violó a una testigo en el juicio, antes de comenzar una relación romántica con ella. La única mujer de los 14 testigos cooperantes fue Lucero Sánchez, amante y exsocia del capo, que hoy tiene 29 años.

Alex Cifuentes, un narco de 50 años que es traficante desde los 10, fue arrestado en México en 2013 y luego deportado de Colombia a Estados Unidos. Preso en este país, colabora con el gobierno a cambio de una eventual reducción de su sentencia.