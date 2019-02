Francia hizo el anuncio mediante la ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau: “Si Maduro no se compromete a organizar una elección presidencial, consideraremos que Guaidó es legítimo para organizarlas en su lugar, y lo consideraremos como presidente interino hasta las elecciones legítimas”.

“La elección de Maduro en mayo pasado fue una farsa, una ficción“, añadió Loiseau para justificar la posición francesa.

“Lo que dice hasta ahora Maduro es ‘voy a organizar elecciones legislativas’, es decir, implícitamente, ‘quiero sacarme de encima a Guaidó que es apoyado por los manifestantes. Esa respuesta es también una farsa, una farsa trágica“, agregó la ministra francesa.

Por su parte, el canciller austriaco, Sebastian Kurz, hizo lo mismo mediante su cuenta de Twitter.

“Si Maduro no responde a los llamados de la Unión Europea para convocar a elecciones presidenciales libres, vamos a reconocer y apoyar a Juan Guaidó como presidente interino de #Venezuela“, escribió.

