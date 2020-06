La Autoridad de Vida Salvaje de Uganda (UWA) arrestó a 4 sospechosos en el mismo parque de Bwindi, que colinda con Ruanda y la República Democrática del Congo, el único rincón del mundo donde habita esta especie de gorilas.

Uno de ellos, detenido el pasado 4 de junio y residente de la localidad de Murole, tenía además en su posesión carne de potamoquero (una especie de cerdo salvaje) y varias armas de caza.

We have arrested four people over the death of Rafiki, the Silverback of Nkuringo Gorilla group in Bwindi Impenetrable National Park. They will be prosecuted in the courts of law. See statement below; pic.twitter.com/Hf17vfsmL3

— Uganda Wildlife (@ugwildlife) June 12, 2020