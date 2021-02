De acuerdo con el funcionario, el número de casos de contagio semanales en el mundo cayó un 11 % por sexta semana consecutiva, mientras que las muertes relacionadas con el coronavirus bajaron un 20 %.

Tedros, igualmente, destacó que los decesos diarios comenzaron a bajar desde hace tres semanas y han disminuido en todas las regiones excepto en Asia Oriental, donde se produjo un aumento del 6 %.

Aunque no entregó mayores detalles, el director de la OMS puntualizó que no hay que bajar la guardia frente al COVID-19 y que toca seguir respetando las respectivas medidas de bioseguridad, como el uso frecuente del tapabocas y el distanciamiento físico.

En total, según el balance más reciente de la Universidad John Hopkins, la pandemia ha dejado hasta el momento más de 112 millones de infecciones diagnosticadas y cerca de 2,5 millones de fallecidos, siendo Estados Unidos el país más afectado.

"But we do see signs of hope. Globally, the number of reported #COVID19 cases has now declined for six consecutive weeks, and the number of deaths has declined for three weeks in a row"-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 23, 2021