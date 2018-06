La residencia presidencial estadounidense confirmó este lunes que el encuentro entre los dos mandatarios será el próximo 12 de junio a las 9 de la mañana.

Sin embargo, el lugar exacto de la reunión no se ha confirmado. Según informó The New York Times este fin de semana, el hotel Shangri-La es uno de los favoritos de los presidentes estadounidenses cuando viajan a ese país asiático, así que ese podría ser el sitio. De no ser así, podría ser un resort en el sur del país.

“Nos preparamos activamente ” para la cumbre, indicó Sarah Sanders, portavoz de Trump, afirmando que se lograron “avances significativos” en las conversaciones con Pyongyang.

La reunión, que había tomado por sorpresa a todo el mundo por tener como protagonistas a 2 mandatarios diametralmente opuestos, había sido cancelada el pasado 24 de mayo por el presidente estadounidense, que alegó hostilidad de parte de Kim Jong-un.

Sin embargo, el pasado primero de junio el propio Trump anunció que la reunión había ‘revivido’, en parte gracias a la actitud conciliadora del régimen norcoreano ante el mencionado anuncio de cancelación, y luego de la visita en la Casa Blanca de un alto funcionario del régimen asiático.