Nicolás Maduro sorprendió al mundo al mostrar el carvativir, las “gotas milagrosas de José Gregorio Hernández” que le empezarán a aplicar a los pacientes de COVID-19 en Venezuela próximamente.

El sucesor de Hugo Chávez manifestó en televisión nacional que este antiviral fue desarrollado por científicos venezolanos y que servirá para “neutralizar el virus en un 100 %“.

Según indicó el mandatario, ya hay un informe del “estudio clínico científico, biológico” que será publicado en revistas internacionales. Además, en Venezuela ya hicieron una patente oficial para que nadie copie este descubrimiento.

Maduro aseguró que ya se han hecho los estudios pertinentes durante los últimos nueve meses. En este tiempo, muchos pacientes, sin mencionar el porcentaje, “se recuperaron de la enfermedad gracias a estas gotas”.

Sobre su contenido no hay muchas información, pues el presidente no dio a conocer cuáles son sus componentes; no obstante, sí llama poderosamente la atención que este controle al 100 % el virus.

¿Cómo se utiliza el Carvativir?

Maduro comentó que este será producido en masa para que pueda ser suministrado rápidamente a los venezolanos que se han contagiado de COVID-19.

El modo de uso que emplea es muy sencillo: 10 gotas debajo de la lengua cada cuatro horas “y el milagro se hace”. Así, con el pasar de los días, este “poderoso antiviral” tendrá su efecto controlando el coronavirus.

Además, dijo el presidente de Venezuela, “no tiene ningún efecto secundario ni negativo“, según los resultados de los “experimentos masivos”.

¿El carvativir llegará a Colombia?

Por lo expresado por el mandatario de ese país, no parece que este producto “made in Venezuela” pueda llegar a Colombia, al menos por la vía legal.

Lo primero que deberán hacer en Venezuela es notificarle a la OMS que empezará a utilizar este antiviral en su población, mostrando los estudios hechos en sus ciudadanos.

Luego de eso se hará una gran producción con la que esperan poder suplir sus propias necesidades “hasta bajar la tasa de mortalidad a cero” y también las de los países que integran el bloque ALBA-TCP (Cuba, Nicaragua, Bolivia, Haití y otras naciones caribeñas).

Esto fue todo lo que dijo el presidente de Venezuela sobre el carvativir en su presentación: