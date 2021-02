De acuerdo con el diario Manchester Evening News, el hecho ocurrió exactamente el 27 de agosto de 2019 cuando los oficiales Harper y Bowling vieron a una mujer sentada en la calle y rodeada de varias bolsas de compras.

Los policías de Inglaterra se acercaron a ella, le preguntaron si necesitaba ayuda y además le pasaron un pañuelo porque vieron que le salía sangre por la nariz. Luego de preguntarle qué pasaba, Eden respondió que era el cumpleaños de su hijo y que estaba comprando algunas cosas para una fiesta, indica el mismo medio.

Los uniformados se preocuparon por sus hijos y se ofrecieron a llevarla a la casa para verificar que los menores estuvieran bien, pues desde el inicio pensaron que la mujer, de 45 años, estaba borracha, agrega el rotativo británico.

Cuando llegaron a la casa, un hombre increpó a Lucy Eden y eso fue lo que sacó de quicio a la mujer, que empezó a gritar desaforadamente. A pesar de la presencia de los policías, el extraño sujeto siguió increpando a la madre de familia.

Woman ‘spat' blood at cop, threw a bloody cloth into the face of another, then told them 'I’ve got HIV' https://t.co/2j3GFtYMFd

— Manchester News MEN (@MENnewsdesk) February 24, 2021