El locutor pronunció esa frase mientras criticaba la cobertura “interminable” que se le estaba dando al juicio político al que el presidente Donald Trump será sometido en enero próximo, informó KUSA, afiliada local de NBC.

A través de Twitter, el medio divulgó el audio completo de lo que expresó el locutor de radio. Este, traducido al español, dice lo siguiente:

“No, no. Ni siquiera digas eso. No, ni siquiera digas eso “, manifestó Julie Hayden, compañera de programa de Bonniwell, al escuchar el comentario tan fuera de lugar.

Por medio de un comunicado, la estación de radio 710 KNUS anunció que el “comentario inapropiado” de Bonniwell provocó la cancelación inmediata del programa ‘Chuck & Julie’.

OFFICIAL STATEMENT: Given the history of school violence that has plagued our community, 710 KNUS confirms that an inappropriate comment was made on the Chuck & Julie show by co-host Chuck Bonniwell. A programming decision was made to end the program immediately.

Y es que los tiroteos, sobre todo en escuelas, son un tema sensible en Estados Unidos debido a las diferentes matanzas que se han registrado allí. La más reciente, por ejemplo, ocurrió a principios de octubre pasado en Kansas y dejó un saldo de 4 muertos.

Por medio de sus redes, Bonniwell confirmó que su comentario fue “inapropiado” e intentó disculparse con todos sus seguidores. “La violencia les causa mucho daño a las víctimas y a sus familias, y realmente no teníamos la intención de aumentar ese dolor”, afirmó el locutor, poco antes de agradecerles a quienes siempre lo escucharon.

Violence causes too much hurt to victims and their families and we truly did not intend to add to that pain. We have covered every school shooting and tragedy since Columbine and witnessed the unbearable pain and grief felt by the victims, families and community.

— Chuck and Julie (@ChuckandJulie1) December 19, 2019