Apenas el presidente Trump llegó al Aeropuerto Internacional de Chennault, en Lake Charles, Nungesser le dio un efusivo apretón de manos y procedió a levantarse la bota del pantalón para mostrarle las singulares medias, ante la mirada atónita de Trump, publica ABC de España.

Muchos bromearon con que las divertidas medias vienen con una pequeña peinilla, como lo expone el portal Indy 100.

Varios usuarios de redes sociales dejaron sus impresiones al respecto:

. @realDonaldTrump is greeted by Lieutenant Governor Billy Nungesser who was wearing “Trump Socks” as he arrives at the Chennault International Airport Lake Charles, LA. pic.twitter.com/DCTGtnz1VO

US President Donald Trump has shared an amusing moment, showing off a state Governor’s funky socks. According to the manufacturer, the socks come “with soft, luxurious hair you can style, comb over, clip and tease.” #9News pic.twitter.com/t5CAN8d5Cf

— Nine News Australia (@9NewsAUS) 14 de mayo de 2019