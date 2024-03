Se viralizó un video de una cámara de seguridad que muestra el momento exacto cuando un hombre recibe un impacto de bala mientras se asomaba a una casa vecina.

El hecho se presentó en Apuracana, Brasil el pasado 9 de marzo en horas de la madrugada y el hombre fue identificado como Bruno Emídio da Silva de 33 años de edad.

Por lo tanto, según las versiones, el hombre habría escuchado algunas detonaciones en la casa vecina, por lo que la curiosidad lo llevó a que se subiera a lo que parece ser un mesón y asomarse para observar lo que estaba ocurriendo. Una mujer también aparece en el video acompañando al hombre.

