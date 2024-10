Por: RFI

Gaza sigue siendo bombardeada por el ejército israelí y las familias continúan viéndose obligadas a salir a las carreteras. Se ha lanzado una nueva ofensiva en torno a Jabaliya, en el norte del enclave, donde los militares del Estado hebreo afirman que Hamás ha reconstruido sus capacidades.

El domingo, los bombardeos mataron al menos a 17 personas, entre ellas 9 niños, según la Defensa Civil de la Franja de Gaza. Sobre el terreno, el ejército ha rodeado la zona.

Desde hace un año, las órdenes de evacuación se repiten en la Franja de Gaza y, con ellas los bombardeos, obligando a las familias a una huida perpetua. En el centro del enclave, el Dr. Mohammad se desespera al ver a más familias en la carretera. “Nos entristeció mucho enterarnos de los nuevos planes de evacuación”, dice el médico. “Parece formar parte de un plan para desplazar por la fuerza al pueblo palestino del norte al sur de Gaza. Dios sabe qué plan hay detrás de todo esto. Ya no sé qué decirles”, explica a RFI.

Según las Naciones Unidas, ya no hay ningún lugar seguro en Gaza. Ali no va a contradecirlos. El hombre huyó hacia el norte en un intento de encontrar refugio, pero fue en vano. “No creo que los habitantes del norte de Gaza accedan a evacuar esta vez” afirma. “Como sabe, la gente que se ha refugiado en el sur quiere volver a casa, porque el enemigo no ha dejado ningún lugar seguro para los civiles”.

“Mi familia y yo no sabemos si debemos irnos o no”

La joven Tamador vive en el norte de Gaza, en Beit Lahia. Le afecta la nueva orden de evacuación, pero de momento, a pesar de su ansiedad, se queda en casa. “Hay movimiento en algunas zonas. Pero mi familia y yo no sabemos si debemos irnos o no”, admite. Estamos listos para irnos a toda prisa. Cada uno hemos preparado unas cuantas cosas para llevarnos en caso de que tengamos que marcharnos.

En cualquier caso, estén donde estén, los gazatíes no pueden huir de la guerra. Las fronteras israelí y egipcia siguen cerradas.

Con los enviados especiales de RFI a la Franja de Gaza, Rami Al Meghari y Oriane Verdier

