“La sugerencia del presidente francés, de que asuntos amazónicos sean discutidos en el G7 sin participación de los países de la región, evoca una mentalidad colonialista fuera de lugar en el siglo XXI”, escribió el mandatario en Twitter.

En otro mensaje, el presidente ultraderechista lamentó que “Macron busque instrumentalizar una cuestión interna de Brasil y otros países amazónicos” y denunció “el tono sensacionalista con el que se refiere a la Amazonía”, usando además “fotos falsas”.

Macron afirmó que el mundo enfrenta una “crisis internacional” y citó a los miembros de las principales economías mundiales (G7) para “hablar de esta urgencia” que golpea a la cuenca del Amazonas, durante la cumbre de Biarritz (suroeste de Francia) prevista este fin de semana.

El presidente francés acompañó su tuit, escrito en francés y en inglés, de una foto de hace al menos 16 años. La imagen fue tomada en la Amazonía por el fotógrafo estadounidense Loren McIntyre, quien falleció en 2003. Se trata de una fotografía muy compartida en redes sociales en los últimos días para denunciar la situación.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest – the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen – is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019