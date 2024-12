El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, de 78 años, fue dado de alta este martes tras recibir tratamiento por gripe en el Hospital Universitario MedStar de Georgetown, en Washington. Clinton había sido ingresado el lunes tras presentar fiebre, según informó su oficina de prensa.

President Clinton was discharged earlier today after being treated for the flu. He and his family are deeply grateful for the exceptional care provided by the team at MedStar Georgetown University Hospital and are touched by the kind messages and well wishes he received. He sends… https://t.co/URiITiMqF8

— Angel Ureña (@angelurena) December 24, 2024