La reacción de molestia nunca antes vista durante el mandato de Joe Biden se produjo al final de la rueda de prensa, cuando el presidente ya se retiraba.

La corresponsal de CNN, Kaitlan L. Collins, le preguntó al presidente: “¿Por qué está tan confiado de que [Vladimir Putin] cambiará su estilo, señor presidente?”

Sin embargo, la reportera continuó presionándolo: “Pero es que Putin no ha cambiado su actitud pasada y en la conferencia de presna que él dio, después de sentarse con usted durante varias horas, él negó cualquier relación con los ciberataques”. Y continuó: “[Putin] minimizó los abusos a los derechos humanos. Incluso se negó a pronunciar el nombre de Navalny (el opositor ruso envenenado), así que, ¿cómo puede eso sumarse a una reunión supuestamente constructiva, como dice el presidente Putin?”.

El portal Deadline recoge que después, cuando el presidente Biden estaba a punto de subirse al avión presidencial Air Force One para volar de vuelta a Washington, les dijo a varios periodistas: “Le debo una disculpa a la reportera que me hizo la última pregunta. No debí dármelas de sobrador en la respuesta que di”.

Mientras tanto, la periodista le dijo a su cadena que la disculpa de Biden había sido “completamente innecesaria”: “Él no necesitaba disculparse. Es nuestro trabajo cuestionar al presidente. Ese es el negocio en el que estamos”.

De todas maneras, la respuesta muy al estilo de Donald Trump que Biden le dio a la reportera de CNN se diferencia con la actitud del expresidente en que en esta oportunidad hubo una disculpa por parte del mandatario.

Este trino recoge en video el momento de la respuesta destemplada del presidente estadounidense Joe Biden:

“If you don’t understand that,” Biden tells a reporter pushing him to explain how it was a constructive meeting with Putin if he still denies human rights abuses and cyber attacks, “you’re in the wrong business.”

pic.twitter.com/M4QmK7hKYd

— Philip Melanchthon Wegmann (@PhilipWegmann) June 16, 2021