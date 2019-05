green

De acuerdo con The Times of India, alguien en la casa de la abuela de Shehvar, como identificaron a la menor, había puesto a cargar su dispositivo móvil, pero luego lo quitó y dejó el cargador enchufado.

Luego, la pequeña que estaba jugando alrededor de toda la casa, por la que se movía gateando, se puso el cargador en la boca y lo mordió, lo que generó el terrible accidente, explica el mismo medio.

Según el diario The Sun, que cita otras medios locales, Shehvar fue trasladada a un hospital de urgencia pero fue declarada muerta al llegar.

Akhilesh Pradhan, jefe de policía de Jahangirabad, dijo: “La familia no nos ha presentado ninguna queja policial, por lo que no se ha abierto un caso… Sin embargo, si alguien se acerca a nosotros y presenta una queja, se hará de acuerdo con las normas”, publica The Sun.