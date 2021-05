Mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, Barack Obama confirmó este sábado que el canino murió debido a que tenía cáncer desde hace varios meses. Asimismo, compartió algunas fotos del animal.

En una de las imágenes, que se hicieron virales rápidamente en las redes sociales, se puede apreciar al expresidente de Estados Unidos corriendo junto al perro dentro de la Casa Blanca, en uno de los momentos que compartieron durante su mandato.

“Bo”, negro con partes blancas, fue un regalo a la familia Obama por parte del senador Ted Kennedy, quien en 2008 fue uno de los grandes defensores de la campaña a la presidencia de Obama.

El exmandatario les había prometido a sus hijas, Malia y Sasha, que podrían tener un perro después de las elecciones. “Bo” llegó a la Casa Blanca en 2009 como un cachorro de seis meses y, enseguida, se convirtió en una fascinación para todo EE. UU.

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V

— Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021