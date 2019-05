green

El aparato llegaba desde la base de Guantánamo, en Cuba, con 136 pasajeros y 7 tripulantes, y tuvo la fortuna de quedar en aguas poco profundas.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) May 4, 2019

Todas las personas fueron evacuadas, dijeron las autoridades de Jacksonville.

Boeing informó estar procurando recoger informes del accidente del que dijo tener conocimiento.

We are aware of an incident in Jacksonville, Fla. and are gathering information. — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) May 4, 2019

Algunos familiares incluso se enteraron por redes del incidente, con la tranquilidad de que no hubo consecuencias que lamentar:

So thankful for the positive outcome of this serious incident. Thank you for his service. 🇺🇸 — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) May 4, 2019

El vuelo desde Guantánamo traslada a personal militar y a sus familiares.