Este lunes 26 de mayo se registró un trágico incidente en Liverpool, Inglaterra, donde un vehículo arrolló a varias personas en Water Street, en el centro de la ciudad, durante las celebraciones por el vigésimo título de la Premier League del Liverpool FC.

Según la policía de Merseyside, el suceso tuvo lugar alrededor de las 6:00 p. m., en medio de una multitud de hinchas que festejaban la victoria del equipo. Las autoridades detuvieron al conductor, un hombre cuya identidad no ha sido revelada, y están investigando si el atropello fue intencional o accidental.

We are currently dealing with reports of an RTC in Liverpool city centre. We were contacted at just after 6pm today, Mon 26 May, following reports a car had been in collision with a number of pedestrians on Water Street. The car stopped at the scene and a male detained. pic.twitter.com/1qomVIDuqB

— Merseyside Police (@MerseyPolice) May 26, 2025