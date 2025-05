Este domingo 25 de mayo, Anfield se convirtió en el epicentro de la euforia futbolística luego de que Liverpool celebrara oficialmente su nuevo título de Premier League, el vigésimo en su historia, igualando el récord histórico del Manchester United.

(Vea también: DT de Liverpool asombró sobre Luis Díaz a Barcelona: “Tendré la respuesta el 8 de julio”)

Después de una temporada impecable bajo la dirección del técnico neerlandés Arne Slot, los ‘Reds’ cerraron la campaña con 84 puntos, diez más que el Arsenal, su más cercano perseguidor, consolidando una hegemonía que no dejó dudas.

La fiesta ya estaba asegurada, y la marea roja de aficionados inundó el estadio con cánticos, banderas y una energía que resonó en todo Liverpool. Pero allí no quedó todo, pues este lunes continuó la celebración con una caravana por las calles de la ciudad, donde miles de hinchas se hicieron presentes para felicitar a los jugadores.

Hinchas de Liverpool le cantan a Luis Díaz

Uno a uno, los jugadores fueron llamados en diferentes tramos del recorrido, El ambiente era de completa euforia y los jugadores escuchaban cómo sus nombres eran coreados cada vez más.

Pero uno de los momentos más emocionantes fue sin duda el del colombiano Luis Díaz, quien desató una ovación ensordecedora. De hecho, le cantaron a grito herido la canción que le hicieron los hinchas del club: “Luis Díaz, he’s from Barrancas and he plays for Liverpool”.

Acá, la algarabía y la fiesta que se desató con la canción del colombiano:

Hahaha wow HIS NAME IS LUCHO pic.twitter.com/xEtMagC8Gq — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) May 26, 2025

Las imágenes mostraron a la hinchada de Liverpool, en unísono, entonando la canción dedicada al guajiro, un tema que se ha convertido en un himno en Anfield. Basada en la melodía de ‘Bella Ciao’, popularizada por ‘La casa de papel’, la letra reza: “Su nombre es Lucho, vino del Porto, vino a marcar, vino a anotar. Él es Luis Díaz, es de Barrancas y juega en Liverpool”.

Acá, otro momento similar:

😍 Esto acaba de pasar 🇨🇴🎶 Luis Díaz y su canción han pegado fuerte el Liverpool pic.twitter.com/SJqjP7282O — Angelo Gómez (@angelogomezo) May 26, 2025

Este tributo musical no solo celebra los 13 goles y 7 asistencias de Díaz en la temporada, sino también su historia de esfuerzo desde Barrancas, La Guajira, hasta convertirse en una estrella del fútbol europeo.

¿Cómo celebró Luis Díaz el título de Premier League del Liverpool?

Diferentes fotos y videos que circularon en redes mostraron la emoción que tenía el colombiano por conquistar, para muchos, la mejor liga del mundo.

En el bus de celebración se le vio cantando, riendo y festejando con el resto de compañeros, aunque tuvo más cercanía con los sudamericanos Alisson, Darwin Núñez y Alexis Mac Allister.

Acá, imágenes que muestran a Luis Díaz festejando:

Luis Díaz junto con Alexis Mac Allister en la celebración del campeonato de la Premier League por las calles de Liverpool. Se esperan mas de 1.000.000 personas acompañando la caravana del bus. Increíble, eso sí es global. pic.twitter.com/s47rSUqvSn — Colombia Xtra 🇨🇴 (@Colombia_Xtra) May 26, 2025

Luis Díaz, Mohamed Salah y Tsimikas con la hinchada detrás de ellos. Fotón. pic.twitter.com/WQMCMIayiw — 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡 𝗥𝗘𝗗 🇨🇴 • CAMPEÓN • 20⭐ (@LFC_Colombia) May 26, 2025

¿Último título de Luis Díaz con el Liverpool? pic.twitter.com/bH2Io9wPJL — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) May 25, 2025

Para Luis Díaz, este título marca el punto más alto de su carrera, consolidándolo como el segundo jugador ‘cafetero’ en ganar la Premier League después de Juan Guillermo Cuadrado, y el primero en hacerlo con el Liverpool, dejando una huella imborrable en la historia del club.

¿Qué ha ganado Luis Díaz en su carrera?

Además de la Premier League que acabó de conseguir, el guajiro ha obtenido otros trofeos importantes con el club inglés, incluyendo:

1 FA Cup (2021-22).

2 EFL Cups (2021-22, 2023-24).

1 FA Community Shield (2022).

Antes de unirse al Liverpool, conquistó títulos con el FC Porto en Portugal:

1 Liga (2020-21).

1 Copa de Portugal (2020-21).

1 Supercopa de Portugal (2020).

Con Junior de Barranquilla en Colombia, ganó:

1 Liga (2018-II).

1 Copa Colombia (2017).

1 Superliga (2019).

En total, Luis Díaz ha ganado 10 títulos en su carrera profesional en Colombia, Portugal e Inglaterra.

* Pulzo.com se escribe con Z