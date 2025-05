El FC Barcelona tiene la mira puesta en Luis Díaz como uno de los grandes objetivos para reforzar su plantilla durante el periodo de fichajes que inicia el primero de julio.

El delantero guajiro, figura en el Liverpool y titular indiscutible de la Selección Colombia, cumple con todos los requisitos deportivos que buscan tanto la dirección deportiva liderada por Deco como el nuevo técnico Hansi Flick, quienes ven en Luis Díaz la pieza ideal para potenciar la zona ofensiva, especialmente por el costado izquierdo.

La reciente campaña del Barcelona, coronada además con importantes victorias frente al Real Madrid, ha dejado claro el diagnóstico compartido por Flick y Deco: el club catalán necesita alternativas en ataque, particularmente por la banda izquierda.

🚨 BREAKING: Hansi Flick has already given his approval to sign Luis Diaz, reports @joaquimpiera, pending further confirmation #Transfers 🇨🇴✅

— Reshad Rahman (@ReshadFCB) May 20, 2025