No ha terminado la temporada en Europa y desde ya se está hablando constantemente de cómo se puede mover el mercado de transferencias, pues hay varios equipos que necesitan reforzarse y otros que saldrán de algunos jugadores para renovar la plantilla.

De hecho, uno de los que más ha sonado en las últimas semanas ha sido lo de Luis Díaz, jugador del Liverpool, quien desde la temporada pasada ha sonado para salir del club, pero decidieron mantenerlo y así completo un gran año.

No obstante, todo indica que en este mercado sí lo dejarán salir y Barcelona de España, campeón de la Liga y Copa, pinta para ser el principal candidato para llevárselo.

Sin embargo, hasta ahora todo lo que se ha dicho han dicho puros rumores, pues por primera vez una persona del club oficialmente habló de este tema y le bajó la caña al posible fichaje.

En diálogo con ‘El Mon’ de RAC1, Deco, director deportivo del club, explicó: “Hay muchos jugadores (que nos gusta), pero nosotros hablar de jugadores que tienen contrato es complicado. Por respeto no podemos estar hablando y diciendo el jugador que nos gusta, hay varios jugadores que nos gustan. Nos gusta Luis (Díaz), nos gusta Rashford, nos gusta una serie de jugadores que tenemos en una lista que vamos trabajando todos los años. Sin embargo, no debemos hablar de poner nombres en cosas que no son reales”.