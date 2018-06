El conductor del taxi trató de huir de la escena de los hechos, pero pronto fue capturado por las autoridades locales, informa Independent. La policía de Moscú dijo que el chofer perdió el control de su vehículo y que por eso se produjo el incidente, agrega la cadena Al Arabiya en Twitter.

Según el medio británico The Sun, entre los heridos hay aficionados de la selección de México, que se preparan para ver el debut del equipo este domingo frente a su similar de Alemania. Al lugar se desplazaron varias ambulancias para trasladar a los heridos a centros médicos.

Una autoridad de tránsito de Moscú indicó que el sujeto detenido portaba una licencia de conducción de Kirguistán, agrega Reuters, que dice que por fortuna no hubo víctimas fatales.

emergency services at scene as taxi mounts pavement in central moscow. Eye witnesses say at least 5 ambulances arrived to take away injured. #RussiaWorldCup2018 pic.twitter.com/ldDoqoZGwt

— Matthew Chance (@mchancecnn) 16 de junio de 2018