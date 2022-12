La defensa aérea rusa afirmó haber derribado un dron ucraniano en la noche del 25 de diciembre de 2022 mientras este se acercaba a la base de Engels, en la región de Saratov, cercana a la frontera con Kazajistán, informaron agencias locales.

Lo particular es que Engels está a más de 600 kilómetros de Ucrania, por lo que no es claro si el acontecimiento tiene relación con el conflicto bélico desatado por la invasión rusa a Ucrania, aunque desde la base en cuestión se toma el hecho como un “ataque” similar a otro que habría sido cometido el pasado 5 de diciembre.

Paradójicamente, el Ministerio de Defensa ruso describió los hechos dando a entender que fue un accidente:

Ucrania, que no se ha pronunciado al respecto, recibió el señalamiento justo antes de pedir la remoción de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En ese sentido, Dmytro Kuleba, canciller ucraniano, manifestó: “Tenemos una pegunta sencilla: ¿Tiene Rusia el derecho de permanecer como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU?”.

Y agregó: “Tenemos una respuesta convincente y razonada: no, no lo tiene”.

Rusia es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU junto con el Reino Unido, Francia, China y Estados Unidos.

El poder de veto de estos miembros les permite bloquear cualquier resolución y volver impotente la entidad, como ocurrió en febrero de 2022, cuando fuerzas de Vladimir Putin entraron a territorio ucraniano y los diplomáticos se limitaron a leer declaraciones.

