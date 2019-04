Omarian Banks, de 19 años, fue asesinado en el complejo de apartamentos The Retreat en Fairburn Road cuando Darryl Bynes, de 32 años, le disparó desde su balcón, luego de irse al darse cuenta de que no era el lugar a donde iba, publica la cadena de televisión WSB-TV.

De acuerdo con los reportes de la policía, Banks y su novia acababan de mudarse a un nuevo apartamento y el joven todavía no estaba familiarizado con la zona. Por ello terminó golpeando en la casa de Bynes, pensando que era la suya, donde lo esperaba su pareja, explica ese medio.

Cuando la víctima se alejó y salió del edificio, Bynes lo estaba esperando con una pistola, y según la policía, luego de una corta conversación, le disparó.

Zsakeria Mathis, novia de Omarian Banks, contó que estaba hablando por FaceTime (videollamada) con su novio cuando ocurrió todo y reveló la pequeña conversación: “¡Lo siento, estaba en la puerta equivocada!”, dijo el joven, pero el hombre lo reprochó: “No, no estás en la puerta equivocada” y disparó en tres oportunidades, detalla WSB-TV.

Police say 19 year old Omarian Banks was shot and killed after he accidentally went to the wrong apartment door in his complex in SW Atlanta. I just spoke with the Medical Examiners office who told me his family has been notified. pic.twitter.com/hCRINGf76E

— Lauren Pozen WSB (@LaurenPozenWSB) March 29, 2019