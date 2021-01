La estrella de Hollywood comparó en una grabación el asalto al Capitolio de Estados Unidos, que se hizo con el fin de suspender la sesión con la que se certificará la victoria de Joe Biden, con el ascenso al poder de los nazis en Alemania: la ‘Noche de los cristales rotos’, llevado a cabo en 1938.

“El miércoles fue del ‘Día de los cristales rotos’ aquí en EE. UU., los cristales rotos fueron las ventanas del Capitolio de Estados Unidos. No solo derribaron las puertas del edificio que acoge la democracia estadounidense, pisotearon los mismos principios sobre los que este país fue fundado”, señaló Schwarzenegger en un video que ya acumula 22 millones de reproducciones.

El actor, que en octubre de 2020 se sometió a una peligrosa cirugía de corazón, también acusó a Donald Trump de buscar “un golpe engañando a la gente con sus mentiras”.

Schwarzenegger, nacido en Austria y quien fue gobernador de California en dos ocasiones, se refirió de forma directa a la conocida como la ‘Noche de los cristales rotos’, en donde los nazis atacaron casas y negocios de judíos en Alemania; este evento le dio inicio al holocausto.

Esa terrible noche fue llevada cabo por “los equivalentes nazis de los ‘Proud Boys'”, dijo en referencia al grupo ultraderechista -del que hace parte un seguidor que usa cuernos y dice pelear contra adoradores de Satanás- que participó en la marcha del miércoles en Washington, con la que apoyaron a Trump.

Aquí, el video que difundió el actor y político en su cuenta de Twitter:

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5

— Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021