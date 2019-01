En la era del #MeToo, el anuncio muestra a hombres y niños comportándose de manera indebida frente a sus pares, y pregunta: “¿Es esto lo mejor que un hombre puede ser?”. Culmina con una serie de hombres dando el ejemplo, interrumpiendo el acoso de una chica en la calle, o protegiendo a un niño agredido por otros.

Muchos han interpretado la publicidad como un ataque contra los hombres, no comprenden por qué la empresa que factura 6.600 millones de dólares anuales ha “alienado” a su base, y llaman a un boicot de la legendaria marca, famosa por sus hojas de afeitar y productos de cuidado personal.

Pero otros —incluida la Cancillería de Islandia— defienden el “valiente” aviso, y aseguran que las grandes marcas tienen una responsabilidad social.

“Boys will be boys”? Isn’t it time we stopped excusing bad behavior? Re-think and take action by joining us at https://t.co/giHuGDEvlT. #TheBestMenCanBe pic.twitter.com/hhBL1XjFVo

— Gillette (@Gillette) 14 de enero de 2019