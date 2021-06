De acuerdo con el diario El Universal, Yoseline Hoffman fue capturada en la noche de este martes por agentes de la policía de investigación de Ciudad de México y luego de varios procedimientos, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Con casi 7 millones de seguidores en Instagram y con casi 9 millones de suscriptores en YouTube, ‘YosStop’, hermana de otro famoso influenciador, Ryan Hoffman, fue denunciada hace unos meses por la joven Ainara Suárez.

En su canal YouTube, ‘YosStop’ comentó un video en el que Suárez era golpeada por otras niñas. Ahí mismo, la ‘influenciadora’ confesó que vio un video en el que a la joven Ainara, que en ese momento tenía 16 años, era violentada sexualmente con una botella de champaña en sus partes íntimas y compartió los mensajes que supuestamente Suárez se envió con las mismas jóvenes con las que se peleó.

Aunque eso sucedió hace 3 años, desde hace un año, aproximadamente, que Ainara Suárez hizo un video en TikTok en el que expuso una vez más la difícil situación que vivió por esa pelea, el video íntimo y la divulgación que tuvo gracias a la publicación de Hoffman.

La joven, quien ahora tiene 19 años de edad, habló en un programa mexicano sobre lo que es su vida desde aquel momento. “No recuerdo lo que pasó, pero me violaron entre cuatro personas con una botella y eso cambió mi vida totalmente”, dijo.

Sobre aquella pelea, que se hizo muy viral y tuvo gran repercusión en México, recordó que “fue porque entre todas nos empezamos a insultar diciéndome cosas y yo me defendía de una manera muy tonta”.

Sobre la ‘youtuber’ expresó que “en 2018 intenté buscarla, pero nunca me contestó el mensaje y me bloqueó. Solo le pediría que dejara de juzgar a las personas por un video que se encontró porque no solo lo hizo conmigo, sino con muchas más. Desde que yo denuncié me han llegado mensajes de otras niñas que también sufrieron lo mismo. No es necesario juzgar ni denigrar a las personas para conseguir vistas”.