Los intentos de robo ocurrieron el pasado jueves 4 de marzo entre las 6:30 p.m. y las 7:30 p.m., señaló la policía de Washington.

De acuerdo con la información de las autoridades, el niño de 12 años y otro sospechoso, armados con una pistola, en el primer intento se acercaron a un hombre que estaba sentado dentro de su carro y le apuntaron de manera amenazante, sin embargo el conductor logró huir del lugar.

Unos 45 minutos más tarde, con el mismo modus operandi amedrentaron a otra víctima y le exigieron que saliera de su vehículo, pero este también logró huir. 5 minutos después, fracasaron en su tercer intento luego de exigir las llaves a otro conductor, detalla el informe de la policía.

A 12-year-old boy from Washington, D.C. has been arrested and charged with a series of four armed carjackings in the city that al took place in under an hour. https://t.co/dbW1MTSpLz

— ABC News (@ABC) March 7, 2021