Una de las excusas para escoger a sus víctimas por parte de Maxwell era para que le dieran masajes (desnudas o en toples) a Jeffrey Epstein, el multimillonario financista que hace un año fue convicto por abuso sexual a menores de edad y que presuntamente se suicidó en su celda de reclusión, destaca The Guardian.

La mujer fue arrestada este jueves en el estado de New Hampshire, EE. UU., y los cargos que enfrentará serán leídos por un juez más tarde, este jueves 2 de julio, informa The Washington Post.

Maxwell es la hija del fallecido magnate Robert Maxwell, dice el ‘Post’, y tuvo una relación sentimental con Epstein, pero luego siguió fungiendo como su más cercana colaboradora.

The New York Times reporta que el arresto de Maxwell se produjo a las 8:30 de la mañana, hora local de New Hampshire, y agrega que uno de los casos por los que es señalada Maxwell es el de reclutar a una niña de 14 años, quien más tarde sería abusada sexualmente por Epstein.

El caso Epstein también involucra al príncipe Andrés, de 60 años, tercer hijo de la reina Isabel II de Inglaterra, quien ha sido llamado a cooperar, pero que hasta ahora no ha rendido indagatoria sobre su amistad y nexos con el fallecido pedófilo.