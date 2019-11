Luego del ataque, del que aún se desconoce el motivo, la policía arrestó al agresor, un yemení de 33 años, informó Al Jazeera.

Las víctimas, dos hombres y una mujer, resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas de inmediato a un hospital; allí se determinó que solo sufrieron “heridas superficiales”, indicó el medio árabe.

El portal especificó que el ataque se llevó a cabo en el parque King Abdullah, uno de los lugares donde se realiza el ‘Riyadh Season’. Este, según Al Jazeera, les abrió las puertas a artistas extranjeros para promover el entretenimiento, “previamente prohibido en el reino conservador”.

A continuación puede ver el video del momento en que el atacante se sube al escenario y apuñala a 3 actores:

#Breaking: A video captured in #Riyadh in Saudi Arabia shows a attacker wielding a knife stabbing foreign performers in the theatre. pic.twitter.com/GrcXkXFhfU

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) November 11, 2019