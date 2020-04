green

Pese a que los adultos mayores son una de las poblaciones más vulnerables, Friedman sobrevivió al coronavirus como lo hizo con la gripe española el siglo pasado y posteriormente con el cáncer, indicó el diario The New York Post.

“Ella no es una humana cualquiera, ya que tiene un ADN sobrehumano. Mi madre es una sobreviviente. Ha superado abortos espontáneos, hemorragias internas y otro tipo de duras enfermedades”, manifestó en el impreso Joanne Merola, una de las hijas de la mujer.

El rotativo neoyorquino, de igual manera, señaló que Friedman nació en 1918 en un barco que se dirigía a Estados Unidos procedente de Italia, que era azotado en ese momento por la gripe española. No obstante, su madre murió durante el parto, agregó este mismo medio.

De acuerdo con algunos de sus familiares, el pasado 21 de marzo Friedman fue llevada a un centro médico del estado para un procedimiento sanitario sencillo, y al hacerle la prueba del COVID-19 dio positivo.

Después de una semana en el hospital fue enviada de nuevo al ancianato en el cual vive actualmente, donde se mantuvo en aislamiento obligatorio hasta este 20 de abril, cuando fue dada de alta.

Merola no ha podido ir a visitar a su madre debido a que tiene una lesión en la espalda. Sin embargo, le envió un mensaje: “Sigue delante, mamá. Nos vas a sobrevivir a todos”, concluyó The New York Post.