Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, criticó duramente a los corridos tumbados y aunque aseguró que no los censurará, aseguró que no se quedará callado ante estos tipos de temáticas sobre vehículos, drogas y armas.

El presidente aprovechó su conferencia matutina para poder dar a conocer su opinión sobre este nuevo generó musical. Señalando que no se debe dirigir a los jóvenes sobre este tipo de temas y lo mejor es orientar a las nuevas generaciones.

AMLO critica los corridos tumbados

El presidente señalo que no se buscará censurar o prohibir las canciones y a los artistas, pero aseguró que no se quedará callado ante los temas que se tocan y pide que los narcotraficantes no sean los ídolos de los jóvenes mexicanos.

AMLO comentó que los jóvenes deberían escuchar otros tipos de música, pero aclarando que estas son opiniones y pide que se exista la posibilidad del debate y opinar sobre las nuevas canciones y artistas que comienzan a crecer en el país.