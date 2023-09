El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su gratitud y reconocimiento al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, por lo que asistió a su sexto y último informe de gobierno.

(Vea también: Llega a México la tormenta tropical ‘Katia’ y esta sería su trayectoria)

El líder destacó que Edomex es un pueblo grande y de mayor población en la nación, y su población es trabajadora. Finalizó su jornada matutina este lunes antes de las nueve de la mañana con la intención de llegar a tiempo al informe del Mazo Maza, que se llevará a cabo a las 10 de la mañana en el palacio de gobierno de Toluca, Estado de México.

Poco antes, el presidente expresó que, a pesar de sus orígenes políticos diferentes, Del Mazo y su gobierno colaboraron de manera conjunta y coordinada con el gobierno de la república en beneficio de la población, y que nunca hizo comentarios negativos sobre el gobierno de la cuarta transformación en México.

“Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso, no ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás una declaración en contra del gobierno federal, ha sido muy respetuoso y se lo agradecemos y se lo reconocemos, no hemos tenido ningún obstáculo para poder trabajar en el Estado de México”, destacó el mandatario federal.