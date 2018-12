“Fuimos evacuados en medio de mi programa en directo. Amenaza de bomba. Estamos transmitiendo programas grabados. La policía de Nueva York está investigando. Manténganse conectados”, publicó en su cuenta de Twitter el periodista Don Lemon.

We were evacuated in the middle of my live show. Bomb threat. We’re running taped programming. NYPD is investigating. Stay tuned. #cnn #nypd

Minutos más tarde, algunos presentadores reanudaron la transmisión desde la calle, sin sus equipos habituales, vía Skype.

La policía neoyorkina confirmó en las redes sociales que el área de Columbus Circle, oeste 58ª entre 5ª y 9ª está cerrada para vehículos y peatones debido a una investigación en curso.

Due to a police investigation at Columbus Circle, West 58th Street between 8th and 9th Avenue is closed to vehicle and pedestrian traffic. Please avoid this area. Update to follow. pic.twitter.com/856GaNYAFO

— NYPD Midtown North (@NYPDMTN) 7 de diciembre de 2018