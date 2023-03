Actualmente existen 90 tipos de mosquitos en Florida y ahora se le suma el ‘Culex lactator’ que, según Univisión, es una especie originaria de Centroamérica y América del Sur, la cual puede transmitir peligrosas enfermedades como el virus del Nilo Occidental o encefalitis de San Luis.

En principio fue identificado en bajas cantidades, pero en los últimos días se multiplica con facilidad en, al menos, tres condados de Florida: Miami-Dade, Collier y Lee.

Our newest manuscript reporting the newest addition to Florida’s mosquito fauna is out! Meet Culex (Phenacomyia) lactator – a new species and a new Culex subgenus for the US. #UFbugs https://t.co/DFx1Sm2MtP pic.twitter.com/acA664mPGb

