La causa de la muerte fue confirmada por el fiscal de Colmar, Christian de Rocquigny du Fayel, que dijo citado por The Local:

Anne Claire Stapleton, productora y presentadora de noticias de CNN, cadena para la que trabajó Bourdain por varios años, escribió en su cuenta de Twitter:

. @CNN ‘s Anthony Bordain died at age 61 by hanging in his hotel room, reports @brianstelter — such a loss for this world and CNN

— AnneClaire Stapleton (@AnneClaireCNN) 8 de junio de 2018